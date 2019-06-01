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Тираспольский изверг

Тираспольский изверг
В Кировском микрорайоне мужчина выбросил двух щенков на проезжую часть, а затем несколько раз переехал своим автомобилем. После чего он бросил животных в мусорный бак. Свидетелями жестокого обращения с животными стали дети.

«Это видели все. Очень сильно закричала девочка, у неё началась истерика. Человек просто задавил щенков, развернулся и уехал. Это ужасно, так нельзя делать. Тут поблизости школа, детский сад, лагерь», – рассказала очевидица событий Алла Палаус.

«Женщина и десятилетняя девочка видели тот момент, когда мужчина выбросил щенят из машины и первый раз на них наехал. Я уже увидела, когда он делал второй круг. Сначала услышала скуление, подумала, что ребенка сбили», – говорит другой свидетель Наталья Лопач.

Сотрудники милиции уже установили личность мужчины. По факту происшествия ведется разбирательство.
За жестокое обращение с животными предусмотрена административная и уголовная ответственность. При наличии отягчающих обстоятельств живодерам грозит тюремный срок от трех до пяти лет. К отягчающим обстоятельствам отнесено жестокое отношение к животным с применением садистских методов; в присутствии малолетних; с публичной демонстрацией.

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  • Вчера, 07:53
  • DTV
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