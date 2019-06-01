На этой неделе Европа столкнулась с сильными грозами, а на следующей неделе ожидается жара. Во Франции и Италии температура повысится до 35-40 градусов по Цельсию.



На севере Испании температура может даже превысить порог в 40 градусов по Цельсию. Причиной повышения температуры является поток горячего воздуха из Северной Африки, передает mediafax.ro



В таких городах, как Мадрид, Париж, Франкфурт или Берлин, температура может превышать 32 градуса, такая погода сохранится в течение нескольких дней. Высокая температура негативно влияет в первую очередь на детей и пожилых людей.



«Аномальная жара продлится недолго, интенсивность потоков горячего воздуха снизится», - сообщает "Метео-Франс".



Ранее метеорологи предупреждали, что жара этим летом станет обычным явлением для Европы. По данным Европейского агентства по окружающей среде, за последние три года одним из самых жарких в истории рекордов погоды в Европе был 2018 год.