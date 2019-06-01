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В Бендерах лило как из ведра в одной из больниц.

В Бендерах лило как из ведра в одной из больниц.

По всей видимости, крыша и потолок здания не выдержали под напором сильного дождя. Таким образом, на полу в коридоре учреждения образовалась настоящая река.
Видео было размещено в одной из социальных сетей. Видно, что под струящуюся с потолка воду подставили несколько сосудов, но они оказались бесполезны.


В ответ на наше обращение представитель Бендерской детской больницы Екатерина Дорунга сообщила, что вскоре инцидент будет рассмотрен, а соответствующие комментарии по нему будут представлены в течение дня.

В Бендерах лило как из ведра в одной из больниц.


Источник Noi.md
  • Вчера, 19:19
  • DTV
  • Просмотров: 46
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