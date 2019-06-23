С 1 апреля в Молдове новый поставщик электроэнергии — что будет с тарифами Дефицит электроэнергии, который возникнет после расторжения контракта, кабинет министров Санду намерен покрывать за счет беспрецедентно резкого увеличения поставок из Украины.
Об этом говорится в пункте 2.4 Программы правительства на 2019 год, принятой 20 июня: В соответствии с заключенными контрактами, начиная с 1 апреля и до 31 марта 2020 года электроэнергию в нашу страну будет поставлять госкомпания Energocom, которая является посредником при закупке энергии у Молдавской ГРЭС и украинского ДТЭК "Павлоградуголь". Энергия у этих предприятий закупается в пропорции 85% процентов на 15%. Собственное производство электроэнергии на правобережье обеспечивает потребности Молдовы менее чем на 20 процентов, остальное приходится покупать у Молдавской ГРЭС и на Украине. Источник