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Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за крыс

Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за крыс
Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс. Британский таблоид The Sun передает, что она была «в ужасе».
В частности, крыс заметили на кухне. Во дворец, заложенный в 1703 году, вызвали специалистов по борьбе с вредителями, сообщил источник издания. Персоналу монаршей резиденции провели инструктаж и объяснили, как предотвратить распространение крыс: необходимо закрывать дверцы шкафов и убирать крошки, пишет lenta.ru
Издание подчеркивает, что грызуны — большая проблема Лондона. Особенно это касается старых построек.

Летом 2018 года жители шведского города Сундсвалль пожаловались на нашествие крыс, которые, как утверждают очевидцы, достигают размеров кошек. Горожанам рекомендовали держать двери и окна закрытыми, а школьников не выпускать из помещений во время перемен.
  • Сегодня, 05:15
  • DTV
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