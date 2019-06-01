Президент Молдовы Игорь Додон в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «МИР» рассказал, почему олигархам до недавнего времени удавалось сохранить свое влияние на власть в стране. По его словам, они воспользовались разделением общества.
«Почему удалось, удавалось – давайте в прошедшем времени – тем, которые до сих пор были в Молдове, контролировали правительство и парламентское большинство? Ответ очень простой: Молдова – разделенное общество. Обычно половина смотрела на Запад, половина – на Восток. И вот политические силы, которые получали поддержку одной половины или другой, за 28 лет независимости (в августе будет 28 лет) не могли находить общий язык. И всегда находились ушлые ребята в середине, которые сталкивали лбами вот эти две большие части общества и между ними пытались взять как-то власть в свои руки», – отметил глава республики.
По словам Додона, олигарх и бывший председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк, который контролировал парламентское большинство и правительство, именно этим и воспользовался.
«В основном воспользовались внешней геополитической борьбой, но и разделением молдавского общества. И то, что произошло в Молдове – никто не думал, что это произойдет: ни внутри страны, ни внешне. Но то, что те, кто до сих пор политически воевал друг с другом, нашли общий язык, я думаю, – это очень важный момент. Это и послужило концом олигархической власти в республике», – подчеркнул Додон.
Плахотнюк, по словам молдавского лидера, воспользовался в том числе лазейками в законодательстве.
«Первое – это разделение общества, и второе – взял в свои руки несколько инструментов: прокуратуру, Конституционный суд. Пять лет назад получил всего лишь 17% на выборах – понятно, что имея 17% поддержки населения, невозможно контролировать все. Через инструменты власти, через подкуп, в конце 2015-16 года он создал парламентское большинство, просто переманив депутатов из всех фракций», – рассказал Додон.
«Я не раз говорил, что не против парламентской формы правления, как в Европе, как в Германии. Но там никому не придет в голову, например, госпоже Меркель – скупать депутатов из других партий, чтобы получить парламентское большинство. А Плахотнюк так поступил. И дальше, используя Конституционный суд, прокуратуру, взял другие инструменты в свои руки и создал полную вертикальность. Единственная структура, которую он не контролировал – это институт президента, потому что президента избрали всенародно», – отметил глава республики.
Таким образом, по словам Додона, человек, который не имел поддержку населения, полностью сосредоточил в своих руках власть.
«Я понимаю, когда у политика есть доверие население, напрямую мандат от народа – как у Лукашенко в Беларуси, у Владимира Владимировича… Население, народ за него голосовали. И когда у него есть полномочия, инструменты, причем эти инструменты ему передал народ, но не Конституционный суд, прокуратура и деньги — непонятно откуда он взял. Конечно, это должно было закончиться. Я очень рад, что это закончилось именно так», – заключил президент Молдовы.