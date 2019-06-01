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Украина сняла запрет на въезд в страну для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет

Украина сняла запрет на въезд в страну для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет
Эту информацию в комментарии изданию «Гордон» подтвердил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Запрет на въезд мужчинам из РФ снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну», — сказал он. Поясняя сказанное, представитель погранслужбы заявил, что гражданам России, помимо загранпаспорта, могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель визита на Украину. «С учетом угроз, исходящих от России, наши пограничники могут проводить контроль второй линии, чтобы выяснять все подробности и обстоятельства. Поэтому человеку могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель его визита», — заявил Слободян. Напомним, 26 ноября 2018 года Украина ввела тотальный запрет на въезд на свою территорию для россиян-мужчин. Единственное исключение было сделано для поездок, носящих «гуманитарный характер», например, похорон. Объясняя данное решение, тогдашний президент страны Петр Порошенко заявил, что оно было принято, чтобы Москва «не формировала на Украине отряды частных армий».
  • Сегодня, 05:30
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