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И он им мешал?

И он им мешал?В Дубоссарах пакостники поглумились над памятником Ленину – изрисовали его краской из баллончика и нанесли на постамент нецензурную надпись.
Как уточняет сайт Дубоссарской госадминистрации, это случилось в ночь с четверга на пятницу. Наутро жители города, проходившие мимо музыкальной школы через площадь Защитников, были в шоке.

Очень резко высказался по поводу случившегося глава Дубоссарской госадминистрации Руслан Чабан. Он подчеркнул, что монумент вождю революции – одна из достопримечательностей города. И осквернение этого места недопустимо. Поэтому по факту вандализма должна быть проведена максимальная проверка и нарушители должны быть установлены в обязательном порядке.

Местные коммунальщики быстро привели монумент в порядок. А сотрудники правоохранительных органов ищут тех, кто не постыдился совершить такой проступок. Подозреваемые известны. Оказалось, что это молодые люди, которых смогли отследить с помощью установленных на улице видеокамер. источник
  • Сегодня, 05:36
  • DTV
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