Не успели в Молдавии осознать, что ее бывший «хозяин» Влад Плахотнюк не чурался наркоторговли, как грянул гром у соседей, благодаря которому энтузиасты, вполне возможно, напишут главу в Википедию под названием «За что Петр Порошенко отбывает тюремное заключение» Дело в том, что новый молдавский премьер-министр Майя Санду в интервью изданию Politico обвинила экс-президента Украины Петра Порошенко в сотрудничестве с молдавским олигархом, которое способствовало распространению коррупции и контрабанды. В том числе… наркотиков.
Какие ваши доказательства? Обвинения молдавского премьера настолько серьезны, что в другой ситуации обвиняемые уже предстали бы перед судом.
«Сотрудничество, главным образом, заключалось в обеспечении контрабанды наркотических веществ и развитии коррупционных схем, которые способствовали выживанию властей Приднестровья», — отметила Санду. Молдавский премьер отметила, что еще не разговаривала с президентом Украины Владимиром Зеленским по этому поводу. Тем не менее, Санду надеется на содействие со стороны Киева в расследовании и ликвидации преступных схем. «Я планирую работать с Украиной по Приднестровью, но пока еще не контактировала с новым президентом Владимиром Зеленским или премьер-министром Владимиром Гройсманом», — подчеркнула она. Впрочем, несмотря на сенсационность заявления молдавского премьера, о тесных бизнес-отношениях между Порошенко и Плахотнюком в регионе было известно всем. То, что в этой схеме возникло Приднестровье, — тоже ничего удивительного: благодаря тому, что республика не признана, есть большой соблазн прокручивать контрабандные схемы без всяких налогов и отчислений в бюджеты. Только себе, и только в карман.
Удивительно, но долгое время на темные делишки друзей-контрабандистов смотрели сквозь пальцы их «старшие братья» в виде Запада, США и России. На том этапе, видимо, главным было сохранить мир в регионе, не допустить эскалации конфликта между Молдовой и Приднестровьем, тлеющего с 1992 года. Все изменилось ровно в тот момент, когда соучастники обнаглели до такой степени, что занялись контрабандой наркотиков. Это уже была даже не наглость, а какое-то отчаянное издевательство над гарантами стабильности, ведь по сути их молчание могло означать… соучастие.
В итоге заработал на всю катушку Следственный департамент МВД РФ, который заочно признал Влада Плахотнюка, находящегося в бегах, руководителем наркосиндиката, а всего по данному делу к уголовной ответственности привлечены более 60 человек. Изъято более 1 тонны марокканского гашиша.
Была порка, будут и посадки Для того чтобы понять, в какой момент закрутился следственный механизм, стоит вернуться квизиту в Приднестровье Дмитрия Козака 25 июня. Официально он прошел без сучка без задоринки — практически в дружественной обстановке. Однако, по данным наших источников, не все было так гладко. Помимо встреч с руководством Приднестровья Дмитрий Козак имел непродолжительную, но очень жесткую беседу с руководством местной фирмы «Шериф», под экономическим контролем которой находится непризнанная республика. Разговор состоялся с глазу на глаз, представителей СМИ попросили на время удалиться. Есть подозрение, что речь шла именно о роли приднестровского холдинга в деле контрабанды наркотиков. Говорят, что по итогам диалога владельцы «Шерифа» пообещали «ничем таким» больше не заниматься.
А вот с экс-президентом Украины и молдавским олигархом не так все просто. «Вне всякого сомнения, Порошенко и Плахотнюк — сбитые летчики, которые перешли черту. Большим дядям в какой-то момент надоело проплачивать шалости мелких жуликов, которые еще и вздумали попытаться их водить за нос с наркотиками…» — рассказал молдавским СМИ известный журналист Валерий Демидецкий.
Запрос у общественности двух стран на арест этих двух персонажей высок как никогда. Именно поэтому велика вероятность того, что следственные органы доведут дело до логической развязки. И бежать им некуда — в нынешних условиях планета Земля стала слишком маленькой для них.