Близ Первомайска во время жатвы из-за поломки зерноуборочной техники на корню сгорело 22 гектара пшеницы. Возгорание на поле случилось около двух часов дня. Пламя появилось в тот момент, когда бункер комбайна наполнился зерном и пришла пора его выгрузки. Сильный ветер раздувал огонь, поэтому справиться с огненной стихией удалось лишь за полтора часа. Хотя по вызову на место происшествия прибыли пожарные расчёты из Слободзеи и Днестровска.
Уже потом осмотр комбайна показал: во время работы у машины рассыпался подшипник. И, как предполагают специалисты, сломанная деталь сильно нагрелась. Это и привело к возгоранию соломы, выбрасываемой через измельчитель.
Впрочем, возможно, что у ЧП была другая причина. Точный ответ будет известен, когда закончится официальное разбирательство. Сейчас пострадавший сельхозпроизводитель подсчитывает убытки.