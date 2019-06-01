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Из-за подшипника сгорело 22 га пшеницы(((

Из-за подшипника сгорело 22 га пшеницы(((
Близ Первомайска во время жатвы из-за поломки зерноуборочной техники на корню сгорело 22 гектара пшеницы.
Возгорание на поле случилось около двух часов дня. Пламя появилось в тот момент, когда бункер комбайна наполнился зерном и пришла пора его выгрузки. Сильный ветер раздувал огонь, поэтому справиться с огненной стихией удалось лишь за полтора часа. Хотя по вызову на место происшествия прибыли пожарные расчёты из Слободзеи и Днестровска.

Уже потом осмотр комбайна показал: во время работы у машины рассыпался подшипник. И, как предполагают специалисты, сломанная деталь сильно нагрелась. Это и привело к возгоранию соломы, выбрасываемой через измельчитель.

Впрочем, возможно, что у ЧП была другая причина. Точный ответ будет известен, когда закончится официальное разбирательство. Сейчас пострадавший сельхозпроизводитель подсчитывает убытки.

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  • Сегодня, 15:16
  • DTV
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