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На выборах башкана Гагаузии победила Ирина Влах

На выборах башкана Гагаузии победила Ирина Влах
Действующая глава автономии Ирина Влах по предварительным данным одержала победу с первого тура на выборах Башкана.
Явка на выборах превысила 50 процентов, передает gagauzinfo.md
Ирина Влах уже выступила с заявлением для прессы по окончанию выборов главы автономии. Она подчеркнула, что в выборах приняли участие более 50 процентов избирателей, что составляет порядка 56 тысяч человек.

«Мы можем говорить о том, что выборы башкана состоялись. Хочу сказать спасибо всем вам, что вы оказались неравнодушными и что вместе мы достойно провели выборы», - сказала Ирина Влах.



Она подчеркнула, что выборы были непростыми, поскольку дата неоднократно переносилась. В настоящее время в избирательных участках идет подсчет голосов и результаты будут известны в ближайшее время.

«Предварительно я понимаю, что мы с вами победили. И хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы были со мной. Что многие приехали домой ради выборов. Все очень хотели, чтобы в Гагаузии был избран башкан», - отметила Влах.

Она также призвала оппонентов признать результаты выборов.
«Я уже закатала рукава и готова приступить к работе. В Гагаузии должны быть мир и стабильность», - подчеркнула Ирина Влах.
  • Вчера, 05:20
  • DTV
  • Просмотров: 133
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