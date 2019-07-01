Действующая глава автономии Ирина Влах по предварительным данным одержала победу с первого тура на выборах Башкана. Явка на выборах превысила 50 процентов, передает gagauzinfo.md Ирина Влах уже выступила с заявлением для прессы по окончанию выборов главы автономии. Она подчеркнула, что в выборах приняли участие более 50 процентов избирателей, что составляет порядка 56 тысяч человек.
«Мы можем говорить о том, что выборы башкана состоялись. Хочу сказать спасибо всем вам, что вы оказались неравнодушными и что вместе мы достойно провели выборы», - сказала Ирина Влах.
Она подчеркнула, что выборы были непростыми, поскольку дата неоднократно переносилась. В настоящее время в избирательных участках идет подсчет голосов и результаты будут известны в ближайшее время.
«Предварительно я понимаю, что мы с вами победили. И хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы были со мной. Что многие приехали домой ради выборов. Все очень хотели, чтобы в Гагаузии был избран башкан», - отметила Влах.
Она также призвала оппонентов признать результаты выборов. «Я уже закатала рукава и готова приступить к работе. В Гагаузии должны быть мир и стабильность», - подчеркнула Ирина Влах.