НА СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ В ЭКОНОМИКЕ МОЛДОВЫ МОЖНО КУПИТЬ 298 ЛИТРОВ БЕНЗИНА
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На среднюю зарплату в экономике Молдовы можно купить 298 литров бензина. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом говорится в исследовании Picodi.com (Польша), эксперты которого выяснили, сколько литров бензина можно купить на среднестатистическую зарплату в 115 странах мира.
Согласно исследованию, в Румынии, которая, якобы, считается аутсайдером Евросоюза, бензин стоит дороже, чем в Молдове, но ее жители на зарплату могут позволить себе 559 литров.
В Украине при схожей с Молдовой цене за литр бензина ($1,09 и $1,03 соответственно) ее граждане могут приобрести на зарплату 258 литров. В Казахстане, где бензин стоит почти в два раза дешевле ($0,45), жители в состоянии купить более 800 литров, в Узбекистане - 238 литров, в Кыргызстане - 305. В Армении и Азербайджане в долларовом эквиваленте цены на АИ-95 одинаковые ($0,88 за литр), что позволяет приобрести 335 и 354 литров бензина, соответственно. Лучший результат в регионе показывает Грузия, у которой зарплаты хватит на 434 литра.
В России в 2019 г. можно было купить 887 литров бензина, при том, что РФ на протяжении долгих лет лидирует по добыче нефти.
Из стран бывшего СССР в лидерах Эстония и Литва. Бензин в них дорогой, но на зарплаты можно купить более 840 литров.
В лидерах анализа оказалась Венесуэла, где средняя цена за литр составляет $0.000000002, а на среднюю зарплату в $29 можно купить более 14 млрд. литров. В то же время, в этой стране с 8 галопирующей инфляцией одно яйцо в стране стоит столько же, сколько и 93,3 млн. литров бензина.
Лидерство в рейтинге удерживают страны Персидского залива. В Катаре, Кувейте и ОАЭ цены отличаются на один цент, а на среднюю зарплату можно купить от 4900 до 6500 литров бензина. В Саудовской Аравии этот показатель хуже - 3300 литров.
Присутствие в топе США, Австралии, Канады объяснимо не только уровнем зарплат, но и добычей нефти. Скажем, Швейцария и Люксембург (3300 и 2800 литров) выделяются одним только уровнем дохода населения, хотя бензин дешевле по сравнению с Норвегией, Исландией и Нидерландами. На Кубе и Мадагаскаре не удастся купить и 50 литров на среднюю зарплату.