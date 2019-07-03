

Молдавский кабмин должен в ближайшее время утвердить проект о денежных вознаграждениях для вошедших в топ-5.



В ближайшее время правительство Молдовы утвердит размер премий для спортсменов, вошедших в первую пятерку на Европейских играх, которые прошли с 21 по 30 июня в Минске.



Министр образования, культуры и исследований Лилиана Николаеску-Онофрей в среду поздравила членов молдавской команды и их с тренеров с показанным результатом.



"В ближайшее время будет принято решение правительства о размере премий за достижения на Вторых Европейских играх", - говорится в сообщении министерства.



Спортсмены сборной Молдовы завоевали пять медалей на вторых Европейских играх. В активе команды одно серебро и четыре бронзы. В общем зачете это позволило Молдове занять 36-ое место из 50 участвовавших в турнире сборных. Всего награды завоевывали спортсмены 43 стран.



Уже в стартовые дни отличились самбисты, которые принесли в копилку команды три медали. Это серебро Сабины Артемчук и две бронзы – Дениса Такий и Паулины Ешану. Еще две бронзы – на счету борца греко-римского стиля Виктора Чобану и представительницы женской борьбы Анастасии Никиты.



Проект о премиях спортсменам, тренерам, а также врачам и массажистам добившихся высоких результатов участников вторых Европейских игр из Молдовы появился еще в начале лета, однако из-за политической ситуации он не был утвержден.



В проекте закона предполагалось денежное поощрение молдавских спортсменов, попавших в первую пятерку. Так, за золотую медаль премия равна 220 тысячам леев (почти 12,1 тысячи долларов по курсу Нацбанка РМ), за серебро - 160 тысяч леев (8,8 тысячи долларов), за бронзу - 120 тысяч леев (6,6 тысячи долларов), за четвертое место - 50 тысяч леев (2,75 тысячи долларов), за пятую строчку - 30 тысяч леев (1,65 тысячи долларов).



В тексте законопроекта уточняется, что для тренеров сумма денежного вознаграждения "равна сумме премии спортсмена, а в случае подготовки спортсмена несколькими тренерами общая сумма их премии не должна превышать сумму премии спортсмена".



Врачи и массажисты получат по 10% от премии спортсмена. Если их было несколько, то общая сумма поделена на всех.