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Поставки российского природного газа в Молдову в I полугодии сократились

Поставки российского природного газа в Молдову в I полугодии сократились

Поставки российского природного газа в Молдову в I полугодии 2019 г. составили 1 млрд 515,3 млн куб. м., сократившись на 1,6%, в сравнении с тем же периодом 2018 г.
Такие данные приводит компания «Укртрансгаз», обеспечивающая транзит по территории Украины российского газа в Молдову, включая Приднестровье. При этом, как отмечается, в июне этого года Молдова получила транзитом через Украину 158 млн куб. м. российского газа, что на 5,5% больше, чем за тот же период 2018 г. Как сообщало ранее агентство InfoMarket, по данным «Укртрансгаза», поставки российского природного газа в Молдову (включая Приднестровье) в 2018 г. составили 2 млрд 939,8 млн куб. м. и увеличились на 8,6%, в сравнении с предыдущим годом. Компания «Укртрансгаз», 100% акций которой принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных газохранилищ, передает infomarket.md.
  • Сегодня, 11:53
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