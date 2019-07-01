Поставки российского природного газа в Молдову в I полугодии 2019 г. составили 1 млрд 515,3 млн куб. м., сократившись на 1,6%, в сравнении с тем же периодом 2018 г. Такие данные приводит компания «Укртрансгаз», обеспечивающая транзит по территории Украины российского газа в Молдову, включая Приднестровье. При этом, как отмечается, в июне этого года Молдова получила транзитом через Украину 158 млн куб. м. российского газа, что на 5,5% больше, чем за тот же период 2018 г. Как сообщало ранее агентство InfoMarket, по данным «Укртрансгаза», поставки российского природного газа в Молдову (включая Приднестровье) в 2018 г. составили 2 млрд 939,8 млн куб. м. и увеличились на 8,6%, в сравнении с предыдущим годом. Компания «Укртрансгаз», 100% акций которой принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных газохранилищ, передает infomarket.md.