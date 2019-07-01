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Новый МРОТ

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Новый МРОТ

На сайте Министерства по социальной защите и труду ПМР сообщается о том, что с 1 июля текущего года на III квартал 2019 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ)
18 июня 2019 года был подписан соответствующий Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики.
МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (бюджетные организации, предприятия малого бизнеса с количеством работников до 50 чел.):
а) для неквалифицированных работников – 1675 руб.;
б) для квалифицированных работников – 1842,5 руб.;
МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):
а) для неквалифицированных работников - 2512,5 руб.;
б) для квалифицированных работников – 2763,75 руб.

Ознакомиться с Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 18 июня 2019 года № 550 «Об установлении минимального размера оплаты труда на III квартал 2019 года в Приднестровской Молдавской Республике» можно на сайте
МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
  • Сегодня, 12:15
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