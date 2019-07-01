На сайте Министерства по социальной защите и труду ПМР сообщается о том, что с 1 июля текущего года на III квартал 2019 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) 18 июня 2019 года был подписан соответствующий Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики. МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (бюджетные организации, предприятия малого бизнеса с количеством работников до 50 чел.): а) для неквалифицированных работников – 1675 руб.; б) для квалифицированных работников – 1842,5 руб.; МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса): а) для неквалифицированных работников - 2512,5 руб.; б) для квалифицированных работников – 2763,75 руб.