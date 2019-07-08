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Зеленский заявил, что Киев против переноса сроков переговоров по газу

Зеленский заявил, что Киев против переноса сроков переговоров по газу
Президент Украины подчеркнул, что его команда намерена сесть за стол переговоров в сентябре

Киев настаивает на том, что трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС должны состояться в сентябре. Об этом заявил в понедельник на брифинге президент Украины Владимир Зеленский по итогам прошедшего в Киеве саммита Украина - ЕС.

"Я имел разговор с [заместителем главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем] Шефчовичем относительно нового контракта. Насколько я знаю, что хотят продолжать этот разговор в декабре. Я озвучил позицию нашей команды, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол переговоров", - сказал он. Зеленский подчеркнул важность данного проблемы, что связано с энергетической безопасностью, и выразил уверенность, что ее удастся преодолеть.

Действие контрактов между компаниями "Нафтогаз" и "Газпром" о транзите газа в Европу и его поставках на Украину завершается 1 января 2020 года.
itar-tass.ru
  • 8-07-2019, 17:45
  • DTV
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