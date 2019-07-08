Партии, которую возглавляет бывший банкир Кириакос Мицотакис, удалось набрать около 40 процентов голосов, что дало ей абсолютное большинство мест в парламенте — 158 из 300.
В законодательное собрание также прошли представители антииммигрантской партии «Греческое решение» и Коммунистическая партия страны. Представителям ультраправой партии «Золотая Заря» в этот раз не удалось получить парламентские кресла.
Правившая с 2015 года партия СИРИЗА набрала около 31 процента голосов. Ее глава Алексис Ципрас уже поздравил Мицотакиса с победой и передал ему пост премьер-министра страны. Присяга пройдет 8 июля.
Кириакос Мицотакис, похоже, полон решимости быстро приступить к обязанностям нового кабинета. Таким образом, ожидается оглашение имен министров и заместителей министров, которые дадут присягу во вторник. Офис премьер-министра будет находиться в нескольких метрах от Особняка Максимоса и проспекта Василиссис София,таким образом, дворец в течение нескольких месяцев станет лишь местом приема высокопоставленных гостей.
Мицотакис заявил, что теперь для него и его партии открыты возможности для изменения ситуации в стране: он пообещал избирателям снизить налоги и и улучшить инвестиционный климат.
Роспуск парламента страны и досрочные выборы объявил 11 июня греческий президент Прокопис Павлопулос. Причиной такого решения стало поражение партии СИРИЗА на выборах в Европарламент — на них «Новая демократия» также взяла верх. 1GR.TV