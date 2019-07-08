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Разорившуюся Грецию возглавил банкир, обещавший вывести страну из кризиса

Разорившуюся Грецию возглавил банкир, обещавший вывести страну из кризиса

Партии, которую возглавляет бывший банкир Кириакос Мицотакис, удалось набрать около 40 процентов голосов, что дало ей абсолютное большинство мест в парламенте — 158 из 300.

В законодательное собрание также прошли представители антииммигрантской партии «Греческое решение» и Коммунистическая партия страны. Представителям ультраправой партии «Золотая Заря» в этот раз не удалось получить парламентские кресла.

Правившая с 2015 года партия СИРИЗА набрала около 31 процента голосов. Ее глава Алексис Ципрас уже поздравил Мицотакиса с победой и передал ему пост премьер-министра страны. Присяга пройдет 8 июля.

Кириакос Мицотакис, похоже, полон решимости быстро приступить к обязанностям нового кабинета. Таким образом, ожидается оглашение имен министров и заместителей министров, которые дадут присягу во вторник. Офис премьер-министра будет находиться в нескольких метрах от Особняка Максимоса и проспекта Василиссис София,таким образом, дворец в течение нескольких месяцев станет лишь местом приема высокопоставленных гостей.

Мицотакис заявил, что теперь для него и его партии открыты возможности для изменения ситуации в стране: он пообещал избирателям снизить налоги и и улучшить инвестиционный климат.

Роспуск парламента страны и досрочные выборы объявил 11 июня греческий президент Прокопис Павлопулос. Причиной такого решения стало поражение партии СИРИЗА на выборах в Европарламент — на них «Новая демократия» также взяла верх.
1GR.TV
  • 8-07-2019, 18:08
  • DTV
  • Просмотров: 77
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