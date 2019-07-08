Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 5 июня 2019 года № 507 «Об утверждении производственного календаря и планового количества рабочего времени на 2020 год» (САЗ 19-24), зарегистрированным в установленном порядке Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики, утвержден производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2020 год при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.
В производственном календаре нерабочие праздничные дни и дополнительные выходные дни предусмотрены на основании статей 111, 112 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики и Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 мая 2019 года № 169 «О переносе выходного дня в 2020 году» (САЗ 19-19).
В соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами нерабочими праздничными днями в Приднестровской Молдавской Республике являются:
- 1, 2 и 3 января – Новый год;
- 23 февраля – День защитника Отечества;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся;
- 9 мая – День Победы;
- 2 сентября – День Республики;
- 7 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.
Дополнительными выходными днями в 2020 году являются: Рождество Христово (7 января), второй день Пасхи (20 апреля), второй понедельник после Пасхи (День поминовения усопших) (27 апреля), определяемые по православному церковному календарю.
Предпраздничными рабочими днями в 2020 году, сокращенными на 1 час, являются:
- при пятидневной рабочей неделе: 30 апреля, 8 мая, 1 сентября, 6 ноября, 31 декабря;
- при шестидневной рабочей неделе: 22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 1 сентября, 6 ноября, 31 декабря.
Согласно пункту 2 статьи 112 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
В 2020 году нерабочие праздничные дни 23 февраля, 8 марта, 2 мая, 9 мая, 7 ноября при пятидневной рабочей неделе совпадают с выходными днями (суббота и воскресенье). Следовательно, эти дни переносятся на следующие после праздничного рабочие дни – на понедельники (24 февраля, 9 марта, 4 и 11 мая, 9 ноября).
При шестидневной рабочей неделе перенесенными выходными днями являются 24 февраля и 9 марта (понедельники), совпадающими с нерабочими праздничными днями 23 февраля и 8 марта (воскресенье)
Также в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2020 году предусмотрен перенос выходного дня с 11 января субботы на 6 января понедельник.
Следовательно, рабочим днем (при пятидневной рабочей неделе) в 2020 году объявлено 11 января.
В 2020 году при пятидневной рабочей неделе ожидаются новогодние каникулы продолжительностью семь дней: с 1 по 7 января, три дня отдыха в феврале: с 22 по 24 февраля и три дня отдыха в марте: с 7 по 9 марта. Майские праздники предусматривают период отдыха с 1 по 4 мая – 4 дня и с 9 по 11 мая – 3 дня.
Кроме того, трехдневный отдых предусмотрен на годовщину Великой Октябрьской социалистической революции с 7 по 9 ноября, сообщается на сайте Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики.