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Влад Плахотнюк замечен в Майами - опальный олигарх сорит деньгами

Влад Плахотнюк замечен в Майами - опальный олигарх сорит деньгами
Чувствует себя экс-лидер демократов вполне вольготно.
Кирилл Моцпан, депутат ACUM, рассказал о том, что Влад Плахотнюк, по информации от его, Моцпана, друзей, был замечен в Майами. По словам Моцпана, Плахотнюк находится там со своей семьей, и был замечен ещё в конце июня. Поселившись в пятизвёздочном отеле, Плахотнюк буквально сорит деньгами, а вместе с ним в Майами прилетели и самые верные и одиозные члены партии.

По сведениям Моцпана, Плахотнюк уже отдыхал там в 2017-м году, и с тех пор мечтал вернуться в Майами. Его "команда" арендовала целый этаж в The Setai Miami Beach, с бассейном и прочими удовольствиями. Это удовольствие обошлось Плахотнюку в 700 тысяч долларов, добавил депутат ACUM. Возвращаться в Молдову он, судя по всему, не собирается.
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  • 8-07-2019, 20:25
  • DTV
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