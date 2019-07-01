Жительница Бендер обратилась в правоохранительные органы с сообщением о пропаже дорогого кольца с бриллиантами.
Проживающая в микрорайоне Шелковый гражданка в возрасте 35 лет обратилась с жалобой на то, что из квартиры пропало кольцо, инкрустированное бриллиантами, общей стоимостью в 14 000 рублей ПМР.
Приступившие к расследованию оперативники сузили круг подозреваемых до минимума и выяснили, что 6 июля в гости заходила 18-летняя подруга дочери. Девушки посмотрели телевизор, общались, и гостья ушла, после чего была обнаружена пропажа драгоценности.
В кратчайшие сроки были установлены местонахождение «гостьи» и пропавшего кольца.
Девушка призналась в краже, после которой отнесла ювелирное изделие в ближайший ломбард, где сдала его менее чем за 1 000 рублей ПМР. Деньги также быстро потратила.
Кольцо с бриллиантами вернется к законной хозяйке, так как было изъято из ломбарда, а против злополучной «гостьи» могут возбудить уголовное дело по факту кражи.
На данный момент ведется разбирательство и выясняются все детали произошедшего, пишет mvdpmr.org.