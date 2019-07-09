Министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики А.И. Тумба представила сотрудникам Государственной службы судебных исполнителей Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики нового руководителя. Начальником Службы по согласованию с Президентом Приднестровской Молдавской Республики В.Н. Красносельским назначен майор юстиции Валентин Васильевич Грабко.
В.В. Грабко проходил службу в органах Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики и Следственном комитете Приднестровской Молдавской Республики. Министр отметила, что впереди подведение итогов деятельности Службы за I-е полугодие 2019 года и нацелила личный состав на необходимость подготовки к обсуждению всех накопившихся проблемных вопросов и, соответственно, принятию мер к оперативному их разрешению, сообщается на сайте Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики.