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Новый начальник Государственной службы судебных исполнителей Министерства юстиции ПМР

Новый начальник Государственной службы судебных исполнителей Министерства юстиции ПМР

Министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики А.И. Тумба представила сотрудникам Государственной службы судебных исполнителей Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики нового руководителя. Начальником Службы по согласованию с Президентом Приднестровской Молдавской Республики В.Н. Красносельским назначен майор юстиции Валентин Васильевич Грабко.

В.В. Грабко проходил службу в органах Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики и Следственном комитете Приднестровской Молдавской Республики.
Министр отметила, что впереди подведение итогов деятельности Службы за I-е полугодие 2019 года и нацелила личный состав на необходимость подготовки к обсуждению всех накопившихся проблемных вопросов и, соответственно, принятию мер к оперативному их разрешению, сообщается на сайте Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
  • Вчера, 17:16
  • DTV
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