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РЕФОРМЫ МВД

РЕФОРМЫ МВД
На автомобилях правоохранительного ведомства – новые госномера. Это один из моментов реформирования.

Cуществующие номерные знаки в большей массе потеряли эстетичный вид.
Новые госномера не будут отличаться от регистрационных знаков автомобилей других министерств своей лазурно-синей окраской, в свою очередь буквами кириллического алфавита будет указано на принадлежность транспорта к МВД.

Также, для исключения путаницы при идентификации служебного транспорта ГАИ, теперь государственный регистрационный номер и порядковый номер на борту автомобиля ДПС будут совпадать.

Изготавливаться новые номерные знаки будут с использованием тех же технологий и методов, что и раньше, но уже на подведомственном предприятии за счёт лимитов, выделенных из бюджета на МВД ПМР. А значит, дополнительного финансирования для этого не потребуется.
mvdpmr.org
  • 10-07-2019, 20:57
  • DTV
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