На автомобилях правоохранительного ведомства – новые госномера. Это один из моментов реформирования.
Cуществующие номерные знаки в большей массе потеряли эстетичный вид. Новые госномера не будут отличаться от регистрационных знаков автомобилей других министерств своей лазурно-синей окраской, в свою очередь буквами кириллического алфавита будет указано на принадлежность транспорта к МВД.
Также, для исключения путаницы при идентификации служебного транспорта ГАИ, теперь государственный регистрационный номер и порядковый номер на борту автомобиля ДПС будут совпадать.
Изготавливаться новые номерные знаки будут с использованием тех же технологий и методов, что и раньше, но уже на подведомственном предприятии за счёт лимитов, выделенных из бюджета на МВД ПМР. А значит, дополнительного финансирования для этого не потребуется. mvdpmr.org