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Дополнен перечень документов и сведений, запрещенных для истребования у граждан

Дополнен перечень документов и сведений, запрещенных для истребования у граждан

Правительством ПМР был дополнен перечень документов и сведений, запрещенных для истребования у граждан. Речь идет о Постановлении Правительства ПМР от 23 июля 2018 года № 255 «Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных государственных органов и запрещенных к истребованию у граждан».

В рамках указанных изменений государственные органы, предоставляющие государственные услуги, теперь будут запрашивать информацию об отсутствии на праве собственности недвижимого имущества (жилья) и об отсутствии задолженности перед бюджетами различных уровней друг у друга в рамках межведомственного взаимодействия.

В частности, данные изменения позволят гражданам, оформляющим бюджетные кредиты на приобретение жилья и строительных материалов, больше не обращаться в Государственную службу регистрации и нотариата МЮ ПМР за справками об отсутствии на праве собственности у них недвижимого имущества. Данные сведения теперь государственные администрации будут самостоятельно запрашивать в регистрирующих органах.
gov-pmr.org
  • 10-07-2019, 21:04
  • DTV
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