Dnestr.TV

 
0

Что это было: в стартовом матче ЛЧ тираспольский "Шериф" дома был разгромлен чемпионом Грузии

Что это было: в стартовом матче ЛЧ тираспольский "Шериф" дома был разгромлен чемпионом ГрузииМатч с "Сабуртало" завершился неожиданной и крупной победой гостей со счетом 3:0

В стартовом матче первого раунда Лиги Чемпионов жребий был благосклонен к чемпиону Молдовы, определив в соперники чемпиона Грузии. "Свбуртало" - команда молодая, впервые ставшая чемпионом своей страны.Тем неожиданнее стало поражение тираспольского клуба - опытного еврокубкового бойца, причем крупное, да еще и на своем поле.

Пропустив в первом тайме, во втором тираспольчане ничего не смогли поделать с взрывными и техничными гостями. Пропустили еще дважды. Итоговый счет - 0:3 и в Грузию на ответный матч "Шериф" едет с призрачными надеждами. Похоже, путь в ЛЧ для чемпиона Молдовы закрыт, остается еще Лига Европы.

Источик
  • 11-07-2019, 06:26
  • DTV
  • Просмотров: 261
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • А в это время в Одессе
  • Источники: Влад Плахотнюк покинул Молдову через Приднес ...
  • Новый МРОТ
  • Народ хочет знать!
  • Незаконнно
  • Евгений Шевчук высказал мнение по валюте
  • В Приднестровье заключенных больше всех в Европе
  • Освободили...
  • Какая будет погода?
  • В Тирасполе убийца бегал по микрорайону в крови

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • А в это время в Одессе
  • Источники: Влад Плахотнюк покинул Молдову через Приднес ...
  • Новый МРОТ
  • Народ хочет знать!
  • Незаконнно
  • Евгений Шевчук высказал мнение по валюте
  • В Приднестровье заключенных больше всех в Европе
  • Освободили...
  • Какая будет погода?
  • В Тирасполе убийца бегал по микрорайону в крови
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна