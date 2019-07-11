Матч с "Сабуртало" завершился неожиданной и крупной победой гостей со счетом 3:0
В стартовом матче первого раунда Лиги Чемпионов жребий был благосклонен к чемпиону Молдовы, определив в соперники чемпиона Грузии. "Свбуртало" - команда молодая, впервые ставшая чемпионом своей страны.Тем неожиданнее стало поражение тираспольского клуба - опытного еврокубкового бойца, причем крупное, да еще и на своем поле.
Пропустив в первом тайме, во втором тираспольчане ничего не смогли поделать с взрывными и техничными гостями. Пропустили еще дважды. Итоговый счет - 0:3 и в Грузию на ответный матч "Шериф" едет с призрачными надеждами. Похоже, путь в ЛЧ для чемпиона Молдовы закрыт, остается еще Лига Европы.