В мае приднестровская сторона расширила количество полос на пропускном пункте «Бендеры», мотивируя свое решение увеличением миграционного потока.
Представители РМ в Объединенной контрольной комиссии выступили против такого решения и планируют перекрыть участок трассы ведущий к пропускному пункту, если работы по его модернизации будут продолжены, передает tv8.md со ссылкой на novostipmr.com
Приднестровские представители в ОКК, заявили о неприемлемости введения любого рода санкций и блокад, так как подобные действия нарушают базовые документы и соглашения о мирном урегулировании конфликта. Источник