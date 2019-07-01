Dnestr.TV

 
0

ОБСЕ: В ближайшее время могут состояться политические дискуссии в формате „5+2”

ОБСЕ: В ближайшее время могут состояться политические дискуссии в формате „5+2”

Посредники и наблюдатели формата „5+2” приднестровского урегулирования (так называемый формат ,,3+2”) приветствуют политическую готовность обеих сторон продолжить процесс положительной динамики в ходе переговоров и получения конкретных результатов к концу этого года в плане внедрения пакета „Berlin-plus”. В связи с этим была принята и совместная декларация в рамках постоянной конференции по политическим вопросам в ходе переговорного процесса, передает IPN.

В пресс-релизе миссии ОБСЕ в Молдове отмечается, что посредники и наблюдатели посетили 12 июля Кишинев и Тирасполь и встретились с молдавским руководством и с представителями зоны безопасности. В ходе визита посредники и наблюдатели провели встречи в Кишиневе с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, премьер-министром Майей Санду и вице-премьером по реинтеграции, политическим представителем в переговорном процессе Василием Шовой. В Тирасполе они встретились с приднестровским лидером Вадимом Красносельским и политическим представителем в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.

В ходе визита посредники и наблюдатели призвали стороны продолжать активное участие в совместных рабочих группах экспертов и периодически проводить встречи политических представителей в формате „1+1”, чтобы предоставить этим группам необходимую помощь. В то же время они приветствовали намерение двух политических представителей встретиться в ближайшие две недели.

Принимая во внимание подход, ориентированный на результаты, в ближайшие три месяца могут состояться существенные политические дискуссии в формате„5+2” в Братиславе, Словакия, говорится в сообщении.

Посредники и наблюдатели приветствовали дальнейшую готовность обеих сторон решать ряд приоритетных вопросов, поступивших от совместных рабочих групп экспертов, в рамках мероприятия, которое будет организовано миссией ОБСЕ в Молдове в Баварии, Германия, осенью этого года.

Формат „5+2” включает представителей сторон - Республики Молдова и приднестровского региона, посредников - ОБСЕ, Российской Федерации и Украины, а также наблюдателей – ЕС и США.

Последний раунд переговоров в формате „5+2” состоялся 29-30 мая 2018 года.
ipn.md
  • Вчера, 09:12
  • DTV
  • Просмотров: 53
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • А в это время в Одессе
  • Источники: Влад Плахотнюк покинул Молдову через Приднес ...
  • Новый МРОТ
  • Народ хочет знать!
  • Незаконнно
  • В Приднестровье заключенных больше всех в Европе
  • Освободили...
  • Какая будет погода?
  • В Тирасполе убийца бегал по микрорайону в крови
  • Правительство Санду расторгнет контракт на поставку эне ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • А в это время в Одессе
  • Источники: Влад Плахотнюк покинул Молдову через Приднес ...
  • Новый МРОТ
  • Народ хочет знать!
  • Незаконнно
  • В Приднестровье заключенных больше всех в Европе
  • Освободили...
  • Какая будет погода?
  • В Тирасполе убийца бегал по микрорайону в крови
  • Правительство Санду расторгнет контракт на поставку эне ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна