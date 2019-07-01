Посредники и наблюдатели формата „5+2” приднестровского урегулирования (так называемый формат ,,3+2”) приветствуют политическую готовность обеих сторон продолжить процесс положительной динамики в ходе переговоров и получения конкретных результатов к концу этого года в плане внедрения пакета „Berlin-plus”. В связи с этим была принята и совместная декларация в рамках постоянной конференции по политическим вопросам в ходе переговорного процесса, передает IPN.
В пресс-релизе миссии ОБСЕ в Молдове отмечается, что посредники и наблюдатели посетили 12 июля Кишинев и Тирасполь и встретились с молдавским руководством и с представителями зоны безопасности. В ходе визита посредники и наблюдатели провели встречи в Кишиневе с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, премьер-министром Майей Санду и вице-премьером по реинтеграции, политическим представителем в переговорном процессе Василием Шовой. В Тирасполе они встретились с приднестровским лидером Вадимом Красносельским и политическим представителем в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.
В ходе визита посредники и наблюдатели призвали стороны продолжать активное участие в совместных рабочих группах экспертов и периодически проводить встречи политических представителей в формате „1+1”, чтобы предоставить этим группам необходимую помощь. В то же время они приветствовали намерение двух политических представителей встретиться в ближайшие две недели.
Принимая во внимание подход, ориентированный на результаты, в ближайшие три месяца могут состояться существенные политические дискуссии в формате„5+2” в Братиславе, Словакия, говорится в сообщении.
Посредники и наблюдатели приветствовали дальнейшую готовность обеих сторон решать ряд приоритетных вопросов, поступивших от совместных рабочих групп экспертов, в рамках мероприятия, которое будет организовано миссией ОБСЕ в Молдове в Баварии, Германия, осенью этого года.
Формат „5+2” включает представителей сторон - Республики Молдова и приднестровского региона, посредников - ОБСЕ, Российской Федерации и Украины, а также наблюдателей – ЕС и США.
Последний раунд переговоров в формате „5+2” состоялся 29-30 мая 2018 года. ipn.md