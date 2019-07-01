Вылетевший из Москвы в Кишинев самолет вернулся в аэропорт "Домодедово" из-за вибрации в правом двигателе и совершил посадку с одним работающим мотором, никто не пострадал, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Рейс Москва - Кишинев выполнял самолет с бортовым номером EK32002. Самолет Airbus A320-211 принадлежит авиакомпании Atlantis European Airways, он летает с 1997 года и сменил 18 владельцев.
"Была вибрация в правом двигателе. После этого командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета, отключил двигатель и совершил посадку с одним работающим двигателем", - сказал источник, передает ria.ru
"Никто не пострадал", - добавил он.
Пресс-служба "Домодедово" сообщила, что самолёт совершил благополучную посадку в 06.32.
"Командир воздушного судна принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт. Оперативные службы "Домодедово" осуществили необходимый комплекс мероприятий для обеспечения посадки", - отметил он.
По его словам, аэропорт работает в штатном режиме.