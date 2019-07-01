Обильные осадки, прошедшие в минувшие выходные создали, на уязвимых участках, проблемы. Один из таких расположен на пересечении улиц Бендерского восстания и 50 лет ВЛКСМ.
В выходные прямо по улице плавал мусор, смываемый потоками воды с контейнерной площадки. Решить проблему с площадкой для мусора и обследовать ливневой коллектор – такие поручения дал глава города в ходе выездного совещания. В данном месте вода собирается не один год. Что не удивительно – ливневая канализация была построена еще в середине 60-х годов прошлого века. Тогда здесь не было многоэтажного микрорайона, и со стоком осадков сеть справлялась. Сейчас площадь сбора воды 116 гектаров. По словам специалистов, на этом участке необходима ливневая канализация с диаметром трубы не менее 1500 мм – тогда как действующая составляет максимум 1000 мм и во время обильных осадков с объемом сточных вод не справляется.
«На строительство нового участка ливневого коллектора необходимы значительные средства, которых сейчас в бюджете города нет, учитывая наличие других проблем. Принято решение – обустроить дополнительный ливневый лоток, который еще в советское время существовал. Вода ранее собиралась в прилегающей зеленой зоне. Позже этот участок был заблокирован. Сейчас рассматриваем вопрос о строительстве лотка», - отметил Роман Иванченко. Также главой города были даны поручения руководству профильных служб об изменении конструктива площадки для сбора мусора, а также о дополнительном обследовании ливневого коллектора, говорится на сайте Государственной администации г. Бендеры.