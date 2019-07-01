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Решение городских проблем на контроле главы Бендер

Решение городских проблем на контроле главы Бендер

Обильные осадки, прошедшие в минувшие выходные создали, на уязвимых участках, проблемы. Один из таких расположен на пересечении улиц Бендерского восстания и 50 лет ВЛКСМ.

В выходные прямо по улице плавал мусор, смываемый потоками воды с контейнерной площадки. Решить проблему с площадкой для мусора и обследовать ливневой коллектор – такие поручения дал глава города в ходе выездного совещания.
В данном месте вода собирается не один год. Что не удивительно – ливневая канализация была построена еще в середине 60-х годов прошлого века. Тогда здесь не было многоэтажного микрорайона, и со стоком осадков сеть справлялась. Сейчас площадь сбора воды 116 гектаров. По словам специалистов, на этом участке необходима ливневая канализация с диаметром трубы не менее 1500 мм – тогда как действующая составляет максимум 1000 мм и во время обильных осадков с объемом сточных вод не справляется.

«На строительство нового участка ливневого коллектора необходимы значительные средства, которых сейчас в бюджете города нет, учитывая наличие других проблем. Принято решение – обустроить дополнительный ливневый лоток, который еще в советское время существовал. Вода ранее собиралась в прилегающей зеленой зоне. Позже этот участок был заблокирован. Сейчас рассматриваем вопрос о строительстве лотка», - отметил Роман Иванченко.
Также главой города были даны поручения руководству профильных служб об изменении конструктива площадки для сбора мусора, а также о дополнительном обследовании ливневого коллектора, говорится на сайте Государственной администации г. Бендеры.
Решение городских проблем на контроле главы Бендер

Решение городских проблем на контроле главы Бендер

Решение городских проблем на контроле главы Бендер

Решение городских проблем на контроле главы Бендер
http://bendery-ga.org
  • Вчера, 18:21
  • DTV
  • Просмотров: 99
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