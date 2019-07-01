Около десяти часов вечера в милицию позвонила жительница Бендер с просьбой о помощи. Женщина сообщила, что ее 38-летний сын пришёл домой весь в крови. Он подрался с соседом, который кинулся на него с ножом, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.



Всё произошло в многоквартирном доме, недалеко от Управления внутренних дел. Сотрудники дежурной части незамедлительно направились по адресу. Подоспела и бригада "скорой помощи".



Милиционеры выяснили, 38-летнего потерпевшего позвал к себе сосед. Сначала мужчины мирно выпивали на кухне, затем стали спорить. Когда слов 51-летнему хозяину не хватило, в ход пошли кулаки, а после – и кухонный нож. Мужчина нанёс своему гостю несколько ударов: по голове и руке, когда тот пытался защититься от нападения.



У потерпевшего, к счастью, серьёзных ранений не обнаружили. Он отделался лишь резаными ранами лобной области головы и тыльной поверхности левой руки. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.



Правонарушителя задержали и доставили в УВД Бендер. Разбирательство продолжается.

