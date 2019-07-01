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В Румынии посреди лета выпал трехметровый снег
Категория:
Новости дня
Несмотря на то, что сейчас июль, и несколько недель назад мы столкнулись с жарой, в Баля Лак (Румыния) можно увидеть неожиданный пейзаж.
Туристы сфотографировали на стоянке выпавший снег высотой более трех метров, передает
point.md
со ссылкой на
protv.md
Некоторые были застигнуты врасплох, и на фотографиях видно, что люди в сандалиях.
Фотографии были опубликованы на странице Meteoplus в Facebook.
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