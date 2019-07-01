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В Москве Додон представил Козаку «нового директора» Moldovagaz Вадима Чебана

В Москве Додон представил Козаку «нового директора» Moldovagaz Вадима Чебана

Президент Молдовы Игорь Додон 17 июля встретился в Москве со спецпредставителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком. Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook, говориться на сайте newsmaker.md.

В начале дискуссий Дмитрий Козак заявил, что «наконец восстанавливается сотрудничество и взаимодействие» между Молдовой и Россией, в том числе на уровне межправительственных комиссий».

По словам Додона, на встрече обсудили весь спектр двусторонних отношений, в том числе бесперебойное поставку в Молдову природного газа, «учитывая, что соглашение по транзиту через территорию Украины истекает в конце 2019 года, а также просьбу молдавской стороны по предоставлению скидки на газ ‪с 1 сентября»‬.

На встрече Додон представил Козаку, как он сказал, «нового директора AО Moldovagaz Вадима Чебана, кандидатуру которого предложила молдавская сторона». Додон рассказал Козаку, что общался на прошлой неделе с руководством «Газпрома» по поводу его кандидатуры. По его словам, перед новым руководством молдавского предприятия стоят очень серьезные задачи по обеспечению бесперебойной поставки газа в Молдову. «Всеми этими вопросами будет заниматься Вадим Петрович, и мы ему будем помогать. Мы с правительством решили идти именно таким образом», — отметил Додон.

Напомним, что президент Игорь Додон сообщил 16 июля на своей странице в Facebook, что встретился с министром экономики и инфраструктуры Вадимом Брынзаном и Вадимом Чебаном, чтобы обсудить «задачи, которые предстоит решить новому руководству Moldovagaz». При этом Додон назвал Чебана «кандидатом на должность председателя административного совета Moldovagaz».

Вадим Чебан до 19 июля исполняет обязанности башкана Гагаузии. Ранее был заместителем башкана Ирины Влах. До 2015 года отвечал за энергетику в министерстве экономики.

newsmaker.md
  • Сегодня, 11:51
  • DTV
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