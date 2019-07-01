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В Бендерах новый опорный пункт "Центральный"

В Бендерах новый опорный пункт "Центральный"

Накануне в Бендерах открылся новый опорный пункт "Центральный". Он расположен в самом центре города, по улице Сергея Лазо, 31.

Новый опорный пункт посетили министр внутренних дел ПМР Руслан Мова, глава г. Бендеры Роман Иванченко, начальник УВД Дмитрий Каргаполов. Как сообщается на сайте МВД ПМР, в помещениях созданы комфортные условия для работы милиционеров с населением. Кабинеты светлые, просторные, оснащены всем необходимым.

«Вы здесь очень много времени проводите. Это ваше рабочее место. Поэтому относитесь как к своему, домашнему», – попросил глава милицейского ведомства. В УВД г. Бендеры уверены, открытие нового опорного пункта – важный шаг к сближению граждан и милиции. Это позволит людям своевременно сообщать о нарушениях законности и правопорядка. Стоит отметить, всего на обслуживаемой УВД территории 11 опорных пунктов милиции.

«Участковые всегда ближе других сотрудников к населению. Это их работа. Поэтому создание новых опорных пунктов, оснащённых всем необходимым, особенно важно на сегодняшний день. В дальнейшем мы совместно с госадминистрацией города планируем обновить помещения сельских пунктов правопорядка. В частности, сёл Гиска и Протягайловка», – пояснил Дмитрий Каргаполов.
Местные жители могут быть спокойны – правопорядок центрального микрорайона в надёжных руках.
mvdpmr.org

В Бендерах новый опорный пункт "Центральный"

В Бендерах новый опорный пункт "Центральный"

В Бендерах новый опорный пункт "Центральный"

В Бендерах новый опорный пункт "Центральный"

В Бендерах новый опорный пункт "Центральный"

В Бендерах новый опорный пункт "Центральный"

В Бендерах новый опорный пункт "Центральный"
Фото:МВД ПМР
  • Сегодня, 13:16
  • DTV
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