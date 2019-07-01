Фермеры северных регионов Молдовы скорее всего останутся без дохода в этом году. Дождь и град, которые прошли этим летом, нанесли серьёзный ущерб будущему урожаю. В результате неблагоприятных погодных условий пострадали сотни гектаров подсолнечника, пшеницы, кукурузы, сои, а также яблоневые, вишневые и сливовые сады, передает tvc.md.
Фермеры с горечью рассказывают, что дожди в этом году уничтожили весь их труд. Виктор Варварович из села Унгурь Окницкого района владеет яблоневым садом. Сельским хозяйством занимается уже 15 лет. Но считает, что за эти годы впервые непогода так значительно повредила его сельхозугодья: никогда ранее осадки не были такими разрушительными.
ВИКТОР ВАРВАРОВИЧ, фермер: "Дожди были настолько сильными, что зайти в сад невозможно было. Купил химикаты в селе Покровка, мы вместе с агрономом даже не смогли ничего сделать".
Для возделывания сада Виктор в этом году взял кредит. Но теперь не уверен, что сможет вернуть долги.
ВИКТОР ВАРВАРОВИЧ, фермер: "Не вижу никакой возможности вернуть хотя бы часть денег. Не уверен, что смогу хотя бы половину отдать".
Все произошедшее наводит на мысль о том, стоит ли вообще заниматься сельским хозяйством, говорит Виктор. Это требует больших инвестиции, но нет гарантий, что бизнес принесет прибыль.
ВИКТОР ВАРВАРОВИЧ, фермер: "Много людей в этом году понесли убытки. По всем нашим садам прошлись дожди с градом. На некоторых яблонях урожая, практически, не осталос".
По информации местных властей Окницкого района, майские, июньские и июльские осадки нанесли ущерб 12 сельскохозяйственным угодьям, из которых 8 пострадали очень серьёзно.
ВЯЧЕСЛАВ ПЫШЛАРУК, специалист в области сельского хозяйства Окницкого района: "Пострадали около 800 гектаров подсолнечника, 250 гектаров кукурузы, 480 гектаров пшеницы, 432 гектара сои, из которых 60 га были засеяны повторно. Из-за ущерба на этих площадях пострадали 90-95 процентов растений. Также были разрушены 5 гектаров сахарной свеклы, 17 гектаров овощей и 34 гектара люцерны".
В Окницком районе уничтожены около 900 гектаров яблоневых, черешневых, вишневых и сливовых садов.
19 июля должна состояться встреча с фермерами, чьи угодья пострадали. Специальная комиссия подсчитает убытки каждого агрария и обратится за помощью в правительство. На данный момент ущерб оценивается в 48 миллионов леев. Согласно данным, представленным генсекретарем министерства сельского хозяйства Юрием Ушурелу парламенту, в этом году от неблагоприятных погодных условий пострадали более 38 тысяч гектаров сельхозугодий. tvc.md