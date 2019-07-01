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Зеленский подписал указ об улучшении качества дорог на Украине

Зеленский подписал указ об улучшении качества дорог на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам рабочего совещания по дорожной инфраструктуре подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

"Документ предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развитие сети качественных дорог, формирование благоприятных условий для бизнеса", - говорится в сообщении, передает ria.ru.

В частности, до 1 января 2020 года кабмину поручено пересмотреть квалификационные критерии финансовых и технических требований к участникам публичных закупок, создать условия для использования новейших технологий и материалов при строительстве и ремонте дорог.

Также украинский президент подчеркнул, что на первом этапе необходимо отремонтировать главные магистрали. "Надо построить приоритетные дороги. Есть города, где нет аэропорта, железной дороги, а теперь нет и дорог", - цитирует Зеленского пресс-служба.

По данным пресс-службы, присутствующая на совещании министр финансов Оксана Маркарова отметила, что для привлечения крупных компаний, которые строят качественные дороги, необходимо принять закон о концессии.
ria.ru
  • Вчера, 09:39
  • DTV
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