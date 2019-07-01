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В Молдове исчез с радаров самолет: ведутся поиски

В Молдове исчез с радаров самолет: ведутся поиски

19 июля, между Теленештским и Оргеевским районами с радаров пропал небольшой самолет.

21:12 По словам пресс-секретаря инспектората полиции Теленешты Ирины Бурдужан, которая также ссылается на данные, предоставленные Министерством обороны, речь идет о неопознанном самолете.

В данный момент около 100 полицейских и спасателей исследуют местность, чтобы найти следы обрушения.

Сотрудники правоохранительных органов принимают во внимание также и то, что самолет мог лететь низко, поэтому радары могли его не обнаружить.

17:22 Предполагается, что самолет не из Республики Молдова. Правоохранительные органы мобилизовались для его поисков, передает unimedia.info

Отмечается, что самолет исчез с радаров около 18:00 в районе Оргеева. Сколько людей было на борту не сообщается.

Официального подтверждения этой информации еще не поступало. Полиция Оргеева должна предоставить подробности.
Point.md
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