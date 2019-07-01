Уже с понедельника Западную Европу накроет сильная жара.
Новая волна экстремальных температур будет на уровне июньских показателей, когда горячий воздух из северной Африки достиг Германии, Австрии, Венгрии, Польши, Литвы, Чехии, Словакии и других стран. В последнюю неделю июня жара во Франции побила исторический рекорд. Температура воздуха превысила 45 градусов Цельсия.
В этот раз жарче всего будет в Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах, западной Германии, Швейцарии и северной Италии. Температура достигнет до +43 градусов Цельсия, предупреждают синоптики. Жители стран европейского континента, привыкшие к умеренным температурам и мягкому климату, нынешним летом вновь окажутся в эпицентре небывалой жары.