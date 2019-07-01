В Украине 21 июля стартовали парламентские выборы. Голосование на избирательных участках проводится с 8:00 до 20:00. В воскресенье, 21 июля, стартовало голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. На збирательных участках голосование проводится с 8:00 до 20:00, сообщает korrespondent.net.
Принять участие в голосовании могут граждане Украины от 18 лет при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт и т.д.).
Каждому избирателю на парламентских выборах необходимо заполнить два бюллетеня (со списком партий по общегосударственному округу и списком кандидатов от мажоритарного округа). Голосующие за пределами своего округа заполняют только один бюллетень по общегосударственному округу.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 2747 кандидатов, идущих на выборы в общегосударственном округе по спискам партий:
Оппозиционный блок. Сила и честь. Всеукраинское объединение Батькивщина. Патриот. Сила людей. Оппозиционная платформа - За жизнь. Партия зеленых Украины. Всеукраинское объединение Факел. Объединение Самопомич. Европейская солидарность. Украинская стратегия Гройсмана. Громадянська позиция. Социальная справедливость. Слуга народа. Сила права. Радикальная партия Ляшка. Партия Шария. Голос. Политическая партия Незалежнисть. Аграрная партия Украины. Всеукраинское объединение Свобода. Рух новых сил Михаила Саакашвили. 3083 кандидата идут на парламентские выборы в одномандатных округах. 1404 кандидата представляют политические партии, 1679 человек баллотируются как самовыдвиженцы.
Центральная избирательная комиссия объявит официальные итоги выборов в течение 2 последующих недель - до 5 августа включительно.
Ранее сообщалось, что голосование на досрочных выборах в Верховную Раду стартовало за рубежом в воскресенье, 21 июля.