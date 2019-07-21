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В Бендерской крепости прошёл средневековый фестиваль исторического боя «Меч Генуи»

В Бендерской крепости прошёл средневековый фестиваль исторического боя «Меч Генуи»

Впервые в Приднестровье в Бендерской крепости прошёл средневековый фестиваль исторического боя «Меч Генуи». Участие в нём приняли порядка пятидесяти бойцов из клубов исторического фехтования Приднестровья, Молдовы и Украины.

Началось мероприятие с торжественного открытия и парада команд рыцарских клубов, сообщают novostipmr.com.

В Бендерской крепости прошёл средневековый фестиваль исторического боя «Меч Генуи»

В Бендерской крепости прошёл средневековый фестиваль исторического боя «Меч Генуи»

Первая номинация, в которой сражались участники - поединок «Бугурт». Бугурт - это бой, в ходе которого две группы рыцарей, вооружённых затупленным оружием, сражаются друг против друга. По результатам состязаний победу одержали представители команд из Одессы и Кишинёва.

В Бендерской крепости прошёл средневековый фестиваль исторического боя «Меч Генуи»

Следующей номинацией стали дуэльные бои «Щит-меч». На ристалище выходили по два человека, каждый из них в одной руке держал одноручный клинок, в другой - щит. По правилам состязания одному из участников следовало набрать 10 очков. Два очка присуждались за удар в голову и одно очко – по конечностям. Состязание было отборочным туром, полуфинальные и финальные игры состоятся 21 июля, сообщают Новости Приднестровья.

В Бендерской крепости прошёл средневековый фестиваль исторического боя «Меч Генуи»

В эпоху Средневековья рыцарство было прерогативой мужчин. А девушки, сидя на трибунах, томно вздыхали и наблюдали за боями, проходящими на площади. Но тут подобного не было. Сегодня женщины являлись полноправными участницами турнира и сражались с мужчинами на равных.
На фото - Александра из одесского клуба «Тангар». На вопрос, какой это по счёту фестиваль в её жизни, девушка улыбается и отвечает: «Честно, я и не помню, уже сбилась со счёта». Александра занимается фехтованием три года. К слову, за этот, как кажется, небольшой период времени, девушка успела дважды принять участие во всемирном фестивале «Битва наций».

В Бендерской крепости прошёл средневековый фестиваль исторического боя «Меч Генуи»

«Несколько лет назад я решила, что стоит заняться спортом. Меня всегда привлекала эстетика подобных боёв, поэтому я решила выбрать фехтование. В наше время всё менее удивляет факт того, что девушки занимаются подобным видом спорта. Здесь главное - не пол, а опыт. Он является решающим фактором», - рассказала Саша.

Если кто-нибудь из зрителей уставал от просмотра сражений, то они могли пройти к палаткам с выносной торговлей и подкрепиться. Также недалеко от ристалища расположился тир, где любой желающий мог пострелять. А рядом с тиром находилась настоящая кузница мастера, в которой он ковал подковы и разную всячину прямо на глазах у зрителей.

В Бендерской крепости прошёл средневековый фестиваль исторического боя «Меч Генуи»

«В своём деле я не сталкиваюсь с какими-либо трудностями. Когда человек любит то, что он делает, то силы берутся откуда-то изнутри. Вся эта конструкция является разборной и похожа на ту, которой пользовались в Средние века. Конечно, сравнивая с нынешними технологиями, так ковать тяжелее, но при этом весь процесс ощущается совсем иначе», - поделился своими впечатлениями о работе кузнец Александр Алёхин.

В Бендерской крепости прошёл средневековый фестиваль исторического боя «Меч Генуи»

Помимо рыцарей, свои боевые умения продемонстрировали курсанты Тираспольского суворовского военного училища. Ребята метали сапёрные лопаты, топоры, показывали приёмы рукопашного боя и боя на шестах.

Ещё две номинации, в которых приняли участие рыцари – бои «3 на 3» и профессиональные поединки. В боях «3 на 3» победа доставалась тому, кто смог повалить соперника на землю. Профессиональные поединки заключались в битве один на один. Бои состояли из двух раундов, по две минуты каждый.

В Бендерской крепости прошёл средневековый фестиваль исторического боя «Меч Генуи»

Завершился первый фестивальный день концертом рок-группы «Империя» из Запорожья и салютом. Со сцены звучали хиты разных эпох таких популярных групп, как Scorpions, "Ария", Queen и других.

Сам фестиваль продолжится завтра в том же месте в 13:00. Зрителей ожидают бой «Баклер-меч», финал «Щит-меч», а также профессиональные поединки и сражения «3 на 3».
novostipmr.com
Фото: Новости Приднестровья
  • Вчера, 10:15
  • DTV
  • Просмотров: 62
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