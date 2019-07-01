Новый случай инфицирования вирусом африканской чумы свиней был выявлен в коммуне Манта района Кахул. Информацию подтвердили после проведения лабораторных исследований специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов РМ.
Все заболевшие животные были ликвидированы. Местные власти приняли меры по изоляции очага, а на выезде из населённого пункта были установлены фильтры, сообщается на сайте http://trm.md.
По решению местной комиссии по чрезвычайным ситуациям, на кагульском рынке на десять дней закрыли мясной павильон, уточняет golos.md.
Ситуация находится под контролем, и, тем не менее, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов РМ призывает граждан, у которых в хозяйстве есть свиньи, соблюдать нормы биологической безопасности. То есть, не кормить животных пищевыми отходами и не допускать их свободного перемещения.
Африканская чума свиней не опасна для человека, но распространяется очень быстро среди животных, нанося огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. trm.md