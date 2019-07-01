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21 июля была подписана Конвенция, положившая конец войне на Днестре

21 июля была подписана Конвенция, положившая конец войне на Днестре

Двадцать семь лет назад – 21 июля 1992 года – в Москве было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Благодаря Российской Федерации этот юридический документ развел противоборствующие стороны и поставил в вооруженном конфликте между Республикой Молдова и Приднестровской Молдавской Республикой мирную точку.

После принуждения Республики Молдова к миру Российская Федерация выступила гарантом мира и стабильности на берегах Днестра. Согласно Соглашению 1992 года с прекращением огня конфликтующие стороны в семидневный срок отвели в места постоянной дислокации подразделения своих Вооруженных сил, боевую технику и вооружение. Таким образом, между противоборствующими сторонами была образована Зона безопасности, в которую были введены созданные Совместные миротворческие силы, передает newspmr.com.

Контроль над осуществлением Миротворческой операции и обеспечением режима безопасности был возложен на Объединенную контрольную комиссию, сформированную 27 июля 1992 года. В состав комиссии вошли представители Российской Федерации, Республики Молдова и Приднестровья. Местом пребывания Объединенной Контрольной Комиссии стал город Бендеры.

21 июля была подписана Конвенция, положившая конец войне на Днестре

На сегодняшний день миротворческие задачи выполняют миротворцы от Российской Федерации, Республики Молдова и Приднестровской Молдавской Республики, а также военные наблюдатели от Украины, которая в 1995 году присоединилась в качестве посредника к переговорному процессу. А в 1998 году в качестве наблюдателя к миротворческой миссии.

Соглашение «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта …» позволило остановить бессмысленную кровопролитную войну и повернуть жизнь республики в мирное русло.

За период 1990-1992 годов в Приднестровье погибло более 800 приднестровцев. Были ранены почти 1,5 тысячи человек, в том числе и мирные жители. Без вести пропал 91 человек, многие из них были впоследствии найдены, опознаны и перезахоронены, 40 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. В ходе боевых действий были разрушены 126 приднестровских предприятий, частично уничтожены и полностью разграблены 92, разрушены 1 812 домов, частично разрушены 427 квартир, объекты социального назначения. Ущерб исчисляется в сумме, превысившей 10 млрд. советских рублей, по состоянию на конец 1992 года.

Приднестровская Молдавская Республика является единственной территорией в Восточной Европе, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.
newspmr.com
  • Вчера, 15:18
  • DTV
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