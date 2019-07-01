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Выборы в Верховную Раду Украины 2019: результаты всех экзитполов

Выборы в Верховную Раду Украины 2019: результаты всех экзитполов
21 июля 2019 года социологические компании и телеканалы проводят свои exit poll – опросы на выходе из избирательных участков, где украинцы выбирают будущий состав Верховной Рады Украины. Информатор публикует результаты всех экзитполов.

Напомним, что 50% депутатов украинцы выберут по партийным спискам. Чем больше избирателей проголосует за партию, тем больше ее представителей войдут в Раду. Чтобы попасть в парламент, партии нужно набрать более 5% голосов, сообщается на dengi.informator.ua.

Еще 50% приходится на «мажоритарщиков» – это те, кто баллотируется от округов. Каждый округ охватывает несколько районов города или населенных пунктов – в зависимости от количества людей, которые там проживают. Мажоритарщиком может быть как самовыдвиженец, так и партиец.

КАК ПРОГОЛОСОВАЛИ УКРАИНЦЫ
Результаты экзитпола на 18:00 от Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, Украинского центра экономических и политических исследований Александра Разумкова и Киевского международного института социологии (выборка 13 000 респондентов на 300 участках):

«Слуга Народа» — 43,9%
«Оппозиционная платформа «За жизнь» — 11,5%
«Европейская солидарность» — 8,9%
«Батькивщина» — 7,6%
«Голос» — 6,3%

Выборы в Верховную Раду Украины 2019: результаты всех экзитполов

А так согласно данным экзитпола, выглядит вторая пятерка партий набравших больше всего голосов:

Выборы в Верховную Раду Украины 2019: результаты всех экзитполов

21 июля 2019 года социологические компании и телеканалы проводят свои exit poll – опросы на выходе из избирательных участков, где украинцы выбирают будущий состав Верховной Рады Украины. Информатор публикует результаты всех экзитполов.

Напомним, что 50% депутатов украинцы выберут по партийным спискам. Чем больше избирателей проголосует за партию, тем больше ее представителей войдут в Раду. Чтобы попасть в парламент, партии нужно набрать более 5% голосов.

Еще 50% приходится на «мажоритарщиков» – это те, кто баллотируется от округов. Каждый округ охватывает несколько районов города или населенных пунктов – в зависимости от количества людей, которые там проживают. Мажоритарщиком может быть как самовыдвиженец, так и партиец.

КАК ПРОГОЛОСОВАЛИ УКРАИНЦЫ
Результаты экзитпола на 18:00 от Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, Украинского центра экономических и политических исследований Александра Разумкова и Киевского международного института социологии (выборка 13 000 респондентов на 300 участках):

«Слуга Народа» — 43,9%
«Оппозиционная платформа «За жизнь» — 11,5%
«Европейская солидарность» — 8,9%
«Батькивщина» — 7,6%
«Голос» — 6,3%

А так согласно данным экзитпола, выглядит вторая пятерка партий набравших больше всего голосов:

Экзит-пол от телеканала ТСН в эфире программы «Выбор страны 2019» (размер выборки: 20 тыс. респондентов на 600 участках):

«Слуга Народа» — 44,4%
«Оппозиционная платформа «За жизнь» — 12,5%
«Европейская солидарность» — 8,5%
«Батькивщина» — 7,7%
«Голос» — 6%

Выборы в Верховную Раду Украины 2019: результаты всех экзитполов

Экзитпол телеканала «112 Украина», Института социальных исследований и консультаций SORA (Австрия), и центра «Социальный мониторинг» (размер выборки: 25 тыс. респондентов на 250 участках):

«Слуга Народа» — 42,7%
«Оппозиционная платформа «За жизнь» — 12,9%
«Европейская солидарность» — 8,8%
«Батькивщина» — 8,5%
«Голос» — 6,5%

Выборы в Верховную Раду Украины 2019: результаты всех экзитполов


dengi.informator.ua
  • Вчера, 20:33
  • DTV
  • Просмотров: 52
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