21 июля 2019 года социологические компании и телеканалы проводят свои exit poll – опросы на выходе из избирательных участков, где украинцы выбирают будущий состав Верховной Рады Украины. Информатор публикует результаты всех экзитполов.
Напомним, что 50% депутатов украинцы выберут по партийным спискам. Чем больше избирателей проголосует за партию, тем больше ее представителей войдут в Раду. Чтобы попасть в парламент, партии нужно набрать более 5% голосов, сообщается на dengi.informator.ua.
Еще 50% приходится на «мажоритарщиков» – это те, кто баллотируется от округов. Каждый округ охватывает несколько районов города или населенных пунктов – в зависимости от количества людей, которые там проживают. Мажоритарщиком может быть как самовыдвиженец, так и партиец.
КАК ПРОГОЛОСОВАЛИ УКРАИНЦЫ Результаты экзитпола на 18:00 от Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, Украинского центра экономических и политических исследований Александра Разумкова и Киевского международного института социологии (выборка 13 000 респондентов на 300 участках):
А так согласно данным экзитпола, выглядит вторая пятерка партий набравших больше всего голосов:
21 июля 2019 года социологические компании и телеканалы проводят свои exit poll – опросы на выходе из избирательных участков, где украинцы выбирают будущий состав Верховной Рады Украины. Информатор публикует результаты всех экзитполов.
Напомним, что 50% депутатов украинцы выберут по партийным спискам. Чем больше избирателей проголосует за партию, тем больше ее представителей войдут в Раду. Чтобы попасть в парламент, партии нужно набрать более 5% голосов.
Еще 50% приходится на «мажоритарщиков» – это те, кто баллотируется от округов. Каждый округ охватывает несколько районов города или населенных пунктов – в зависимости от количества людей, которые там проживают. Мажоритарщиком может быть как самовыдвиженец, так и партиец.
КАК ПРОГОЛОСОВАЛИ УКРАИНЦЫ Результаты экзитпола на 18:00 от Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, Украинского центра экономических и политических исследований Александра Разумкова и Киевского международного института социологии (выборка 13 000 респондентов на 300 участках):