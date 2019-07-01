В сети появилась информация о том, что в Одессе был задержан убийца экс-мэра Тирасполя Андрея Безбабченко.
Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, был задержан организатор убийства, передает bloknot-moldova.md.
По неподтвержденной информации им оказался Валерий Давыдов, известный в криминальном мире по прозвищу «Давыд». Согласно этой же информации, он уже якобы активно сотрудничает со следствием и сообщил об истинном заказчике - криминальном авторитете Юрие Кобылянском.
Впрочем, полиция Украины более скупа в предоставлении информации.
- Сейчас организатор разбойного нападения и умышленного убийства арестован. Принимаются меры по задержанию других соучастников преступления, - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в мае в полицию обратилась жена потерпевшего с заявлением об исчезновении своего мужа и его автомобиля. Обстановка в доме, где он жил, была нарушена. Спустя некоторое время тело погибшего со следами насильственной смерти полицейские нашли на территории нежилой постройки в Лиманском районе Одесской области.
- Зная о состоянии потерпевшего, подозреваемый - 56-летний уроженец соседнего государства - решил завладеть его имуществом. Для реализации задуманного он подобрал трех сообщников. По заранее разработанному плану злоумышленники проникли в дом мужчины и избили его, требуя деньги и ценности. Не получив желаемого, потерпевшего связали, после чего в багажнике его же машины вывезли в безлюдное место, где убили, - сообщает сегодня пресс-служба полиции. Ранее мы писали, что в Одесской области найден труп приднестровского бизнесмена и политика Андрея Безбабченко со следами насильственной смерти. Тело убитого было найдено на территории заброшенного предприятия в селе Вапнярка Лиманского района. Труп жертвы был прислонен к стене пустующего здания, руки были связаны за спиной, рядом был припаркован автомобиль Infiniti, принадлежавший убитому, говорится на сайте bloknot-moldova.md. После смены власти в Приднестровье Андрей Безбабченко жил в Одессе. Украинская пресса первоначально пыталась придать этому делу политический подтекст, раскручивая тему «гнусных пророссийских деятелей, которые не стесняются в средствах и совершают преступления на территории Украины». Масла в огонь подлил также бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук.
Однако украинские следователи больше все же склонялись к версии о разбойном нападении, приведшем к такому трагическому исходу. Они посчитали, что Безбабченко привлек к себе внимание тем, что находясь в деревне, ездил на дорогих машинах.