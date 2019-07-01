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Пропавший самолет: что говорят в Пограничной полиции РМ

Пропавший самолет: что говорят в Пограничной полиции РМ

Пограничная полиция РМ выступила с уточнениями и деталями по поводу пропавшего на территории Республики Молдова самолета.
Как отмечает ведомство, 19 июля в 17.45 небольшой самолет пересек молдо-украинскую границу через Приднестровье в районе села Комаровка. В 18.05 судно пропало с радаров в радиусе села Кукурузень Оргеевского района, сообщает aif.md . Източник сообщил изданию, что информацию о том, что самолет покинул территорию Украины и попал на территорию Молдовы через Приднестровье, подтвердили и в Погранслужбе Украины. Пограничная полиция Молдовы продолжает выяснять обстоятельства дела, поддерживая связь и обмениваясь информацией с украинскими и с румынскими пограничниками. Напомним, что сегодня, после двух дней безрезультативных поисков, работы были приостановлены.

aif.md
  • Сегодня, 19:58
  • DTV
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