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Партия Зеленского сохранила лидерство после обработки 80% протоколов

Партия Зеленского сохранила лидерство после обработки 80% протоколов

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на парламентских выборах, за нее проголосовали 42,83% украинцев, на втором месте партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь", за которую отдали голоса 12,98%, об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК после обработки 80,05% протоколов, передает ria.ru.
Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" с 8,33% голосов, далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,09%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,08%.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
Партия Зеленского сохранила лидерство после обработки 80% протоколов
ria.ru
  • Вчера, 21:02
  • DTV
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