а) трудоспособное население: - в среднем на 1 человека – 1655 руб.; - для мужчины 16 - 59 лет – 1714 руб.; - для женщины 16 - 54 лет – 1590 руб.;
б) пенсионеры – 1302 руб.;
в) дети: - в среднем на 1 ребенка – 1591 руб.; - в возрасте до 6 лет – 1417 руб.; - в возрасте 7 - 15 лет – 1741 руб.;
В среднем на душу населения – 1543 руб.
Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (50,3% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (19,3 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (28,8%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены и обязательные платежи и сборы (1,7%), говориться на сайте Министерства по социальной защите и труду ПМР.
Уменьшение прожиточного минимума в июне 2019 года связано с инфляционным процессом - в основном за счет понижения цен на продукты питания и промышленные товары. minsoctrud.gospmr.org