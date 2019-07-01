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В ИЮНЕ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В СРЕДНЕМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ СОСТАВИЛ 1 543 РУБЛЯ

В ИЮНЕ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В СРЕДНЕМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ СОСТАВИЛ 1 543 РУБЛЯ

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 15 июля 2019 года № 643 (САЗ 19-27) установлен прожиточный минимум (в руб.) за июнь 2019 года по социально-демографическим группам населения:

а) трудоспособное население:
- в среднем на 1 человека – 1655 руб.;
- для мужчины 16 - 59 лет – 1714 руб.;
- для женщины 16 - 54 лет – 1590 руб.;

б) пенсионеры – 1302 руб.;

в) дети:
- в среднем на 1 ребенка – 1591 руб.;
- в возрасте до 6 лет – 1417 руб.;
- в возрасте 7 - 15 лет – 1741 руб.;

В среднем на душу населения – 1543 руб.

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (50,3% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (19,3 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (28,8%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены и обязательные платежи и сборы (1,7%), говориться на сайте Министерства по социальной защите и труду ПМР.

Уменьшение прожиточного минимума в июне 2019 года связано с инфляционным процессом - в основном за счет понижения цен на продукты питания и промышленные товары.
minsoctrud.gospmr.org
  • Вчера, 21:15
  • DTV
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