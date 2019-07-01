Качество – это лучшая реклама любого продукта: и хрустящего круассана, и стильной одежды.



Соглашение о Зоне Свободной и Всеобъемлющей Торговли (DCFTA) с Европейским Союзом открыло молдавским компаниям не только безпошлинный выход на самый большой в мире рынок с 500 миллионами потребителей, но и вдохновило предпринимателей активнее развивать бизнес качественных товаров и услуг, ориентированные на покупателей в Республике Молдова.



Вкусная история PANADERO

«Будучи в Италии у меня родилась идея предложить женщинам и в Молдове порадовать себя и свои семьи свежайшими круассанами на завтрак, не проводя при этом уйму времени у плиты», - говорит Диана Гудима, основательница компании Panadero Maestru Patiser. Первое время, с 2015 года, замороженные круассаны она начала поставлять в сегмент HoReCa (преимущественно в отели и рестораны). Параллельно с этим Диана начала более глубинно изучать вопросы производства и технологии, понимая что хочет делать массовый и качественный продукт. И наконец в 2018 года Panadero вышло на поставки новому сегменту – современным женщинам, которые заботятся о свежей и здоровой еде для своих семей, но при этом строят профессиональную карьеру, и поэтому им нужны быстрые, но качественные решения. Замороженные круассаны стали идеальным выходом, тем более, что компания позаботилась даже о таком сервисе, как доставка своей продукции прямо на дом.



Теперь и у молдавских покупателей появился выбор – выбраться в город и купить круассаны в любой из многочисленных кондитерских или же насладиться приятным общением с семьей, собравшись всем вместе за одним столом на завтрак, и по приятному аромату понимая, что в духовке быстро поднимаются вкуснейшие круассаны. «Это красивая французская традиция и, можно сказать, отдельный стиль жизни – подавать на завтрак свежевыпеченные круассаны. Мы побывали в больших и маленьких пекарнях Франции, Италии и Испании. Мы перенимали опыт, посещая многочисленные международные профильные выставки. Мы тщательно выбирали европейских поставщиков оборудования, изучали процессы и рецепты. Вернувшись домой мы вновь и вновь экспериментировали с рецептурой и только после 400-й попытки – был получен идеальный по всем параметрам круассан, Это была наша долгожданная победа и гордость, потому что рецепт был рожден в Молдове. И сейчас круассаны именно по этому рецепту мы и поставляем под брендом Panadero по всей республике», рассказывает Диана Гудима.



Возможно появится вопрос – а что общего имеет внедрение DCFTA с производством, к примеру, тех же круассанов? Ответ прост: в рамках Соглашения о Свободной Торговле между Республикой Молдова и Европейским Союзом, наши власти взяли на себя обязательство гармонизировать национальное законодательство с европейским, в том числе, чтобы при локальном производстве применялись единые c европейцами правила, касающиеся качества товаров и безопасности продукции. Поэтому после вступления в полную силу DCFTA наши потребители могут быть уверены, что молдавский продукт является таким же качественным, как и произведенный в европейских странах, строго следящих за качеством и безопасностью того, из чего изготавливается и что поставляется на их рынки.



DCFTA является большим подспорьем для молдавских бизнесов также и при покупке сырья или оборудования. Так Panadero импортирует часть сырья без пошлин из Европы, а остальные ингредиенты - закупает у тщательно отобранных местных поставщиков муки, масла, и т.д. Качество, изначально заложенное в продукт, позволит Panadero расширить свои поставки и на рынок Европейского Союза. «Я уже подписала контракт с известным немецким поставщиком оборудования, что позволит существенно увеличить мощность производства и выйти на внешний рынок. На экспорт в ЕС мы планируем поставлять на порядок большие объемы продукции, чем производим сейчас, но качество сохраним такое же, которое уже хорошо знакомо молдавским потребителям нашего продукта», - уточняет г-жа Гудима.



Стильная история RAQUETTE

Еще один семейный бизнес, рожденный в Республике Молдова - Raquette - также за основу взял качество и креативность, что позволило ему с успехом выйти за границы республики. Этот бренд одежды был придуман и запущен двумя сестрами – Даной и Виолеттой Басок. Виолетта взяла на себя вопросы разработки дизайна и производства, а Дана – занялась разработкой бренда, продвижение его имиджа, маркетингом и фотосессиями. С самого начала двух начинающих предпринимательниц поддержали их родители и семьи: мама сестер помогала с управлением фирменного магазина в Кишиневе, а супруг Виолетты – активно поспособствовал продвижению и старту продаж в он-лайне.



В 2014 году, когда только было подписано Соглашения по DCFTA, в Республике Молдова оказались зарегистрированы 558 предприятий из сегмента текстильной промышленности. Но большая часть из них не работала, являясь рудиментарными остатками советской легкой промышленности. По данным APIUS (патронатной ассоциации предприятия легкой промышленности Молдовы) для годового бизнес издания - «Белой Книги» - размер продаж в пересчете на одного сотрудника в этом сегменте составлял менее 200 тысяч леев в год, а 92% всех компаний работали на «давальческом среде», что представляет собой самый примитивный уровень в текстильной промышленности.



Raquette, будучи новым поколением предпринимателей, пошли другим путем. Они создали свой бренд «с нуля» и все модели одежды разрабатывали самостоятельно, отказавшись работать по принципу «lohn», обшивая чужие международные коллекции. И их стратегия сработала – коллекции созданные в Кишиневе с успехом начали продаваться не только у нас в республике, но и посредством он-лайн магазинов - по всему миру. Кстати, именно разработка собственных брендов и их последующая продажа с очень хорошей наценкой через он-лайн маркетплейсы и стали основной рекомендацией международных экспертов по возрождению в целом молдавской текстильной индустрии.



Сестры Басок, зная менталитет покупателей, со старта понимали, что их начнут увереннее воспринимать на родине после серьезного успеха за границей. Поэтому они начали работать с западными PR агентствами, которые открыли доступ стильной одежде Raquette ко многим зарубежным знаменитостям и к появлению их марки на обложках известных международных глянцевых журналов.



Дана Басок признает, что в мире моды конкуренция очень сильна, но это, в свою очередь, и плюс для покупателей, у которых появляется большой выбор качественных товаров. «После подписания DCFTA на нашем рынке появилось много иностранных брендов одежды. Но при этом за последние несколько лет появился пласт молдавских компаний, шьющих одежду на превосходном уровне. И эта конкуренция, которая идет во благо потребителям, заставляет нас выпускать конкурентноспособные по качеству и стоимости модели одежды, а также инвестировать в дальнейшую модернизацию производства, маркетинг и продвижение он-лайн», - рассказывает Дана.



«Наши модели пошиты из отличных по качеству тканей, а современный дизайн – не даст залежаться им на полках. Наши коллекции подчеркивают лучшие качества сильных, активных женщин, которые принимают решения самостоятельно, но которые при этом остаются женственными и не боятся, что из-за этого их могут посчитать слабыми» - подчеркивает Виолетта.

Смелость в принятии решений – это тоже сильная сторона сестер Басок, которые будучи совершенно уверены в том, что их одежда по качеству и дизайну не уступает западным маркам – открыли полноценный шоу-рум Raquette в Бухаресте.



«Наш шоу-рум в Кишиневе стал популярным благодаря нашим клиенткам, которые приняли и полюбили наш бренд и начали рекомендовать его друзьям и знакомым. А все потому, что мы шили и шьем качественно, и качество стало нашей лучшей рекламой. Уверены, что также будет и с нашим румынским форпостом», - добавляет Дана.

По меркам Европейского Союза Республика Молдова пока еще самый небольшой экспортер одежды, пропуская вперед таких лидеров, как Турция и Румыния, но молдавское качество уже активно продвигает и сами молдавские бренды, и имидж страны в целом.

«Когда зарубежные покупательницы узнают, что Raquette - это молдавский бренд, то реагируют очень хорошо. Мы гордимся, что мы из Республики Молдова и никогда не скрываем этот факт. Более того, мы рады, что покупая нашу качественную одежду через он-лайн маркетплейсы – каждый день, как минимум несколько человек узнает и о нашей стране», - подводит итог разговора Виолетта Басок.



Материал подготовлен в рамках проекта Евросоюза: «Видимость и освещение деятельности, связанной с реализацией Соглашения об Ассоциации / Углубленной и Всеобъемлющей Зоны Свободной Торговли (AA/DCFTA) в рамках финансируемых ЕС программ поддержки». Содержание данного материала является исключительной ответственностью его авторов и не может быть отнесено к Европейскому Союзу.

