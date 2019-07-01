День миротворца в Приднестровье празднуется 28 июля. Дата была установлена в 2012 году. Ежегодно в этот день проходят торжественные мероприятия. В этом году к празднику приурочили фестиваль «За мирное небо спасибо», который пройдёт в парке Александра Невского.
Начнется он в 10:00 с церемонии награждения участников миротворческой операции на Днестре. После этого пройдут показательные выступления военнослужащих Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье, Минобороны, МВД, Министерства юстиции, воспитанников Тираспольского Суворовского военного училища, передает информагентство Новости Приднестровья.
«Всех секретов раскрывать не будем. Приходите, и всё увидите сами», - пригласила заместитель главы бендерской госадминистрации Светлана Познанская.
В это же время откроется выставка военной техники, неподалёку развернётся военно-полевая кухня.
Планируется и большая концертная программа с участием ВИА «Днестр», а также выступления творческих коллективов дворцов культуры им. Павла Ткаченко и «Шелковик». Не обойдется без шлягеров советской эстрады и хитов легендарной группы «Любэ».
Дети смогут попробовать свои силы в военно-спортивных состязаниях.
На следующий день, 29 июля, в 10:00 состоится торжественное возложение цветов к памятнику воинам-миротворцам. novostipmr.com