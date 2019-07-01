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Мужчина взорвал гранату в Каларашском районе: есть раненые

Мужчина взорвал гранату в Каларашском районе: есть раненые

В Каларашском районе в результате взрыва гранаты, которую бросил мужчина, пострадали люди.

Инцидент произошел сегодня днем, 24 июля, в селе Хирова Каларашского района, сообщает point.md со ссылкой на stiri.md

Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь ГИП Нина Мереакре. О количестве пострадавших пока не сообщается.

Point.md
  • Вчера, 15:16
  • DTV
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