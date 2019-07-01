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Мужчина взорвал гранату в Каларашском районе: есть раненые
В Каларашском районе в результате взрыва гранаты, которую бросил мужчина, пострадали люди.
Инцидент произошел сегодня днем, 24 июля, в селе Хирова Каларашского района, сообщает point.md со ссылкой на stiri.md
Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь ГИП Нина Мереакре. О количестве пострадавших пока не сообщается.
Point.md
- Вчера, 15:16
- DTV
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