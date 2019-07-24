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Северная Корея захватила российское судно

Северная Корея захватила российское судно

Российское судно «Сянхайлинь-8», задержанное Северной Кореей в Японском море, шло по стандартному маршруту. Об этом сообщил замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании, которой принадлежит судно, Сергей Седлер, передает lenta.ruсо ссылкой на РИА Новости.

По его словам, компания убедилась в этом, сделав маршрутизацию. «Есть 12-мильные территориальные воды государства. КНДР установила для себя военно-охраняемую зону с еще дополнительными 50 милями. Это зона водной территории, где свободно перемещаются суда России и других стран», — подчеркнул он.

Российское посольство в КНДР опасается, что у задержанных моряков может закончиться вода и провизия. «Чтобы обеспечивать безопасную стоянку судна, вахта должна нестись круглосуточно. А пограничники КНДР парализовали работу, безопасность судна встала под угрозу», — добавил он.
Замдиректора компании также рассказал, что судно добывает краба в подзоне «Приморье», после чего идет в порт Зарубино, откуда везет груз в порт Сокчо. Маршрут предусматривает прохождение зоны, где было задержано судно.

Российский консул смог посетить задержанных моряков только 23 июля. Он рассказал, что они содержатся в закрытых каютах, где их регулярно обыскивают и допрашивают.

Рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» с 15 россиянами и 2 южнокорейцами на борту было захвачено в ночь на 17 июля. Они направлялись из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. Причиной ареста КНДР называет пересечение границы «зоны военного охранения», которую КНДР произвольно установила в 50 морских милях от берега.

lenta.ru
  • Вчера, 15:25
  • DTV
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