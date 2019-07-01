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В Кишиневе состоялась первая в 2019 году встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова

В Кишиневе состоялась первая в 2019 году встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова

В офисе Миссии ОБСЕ в городе Кишиневе состоялась первая в 2019 году встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова Виталия Игнатьева и Василия Шовы.

В Кишиневе состоялась первая в 2019 году встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова

В ходе дискуссии стороны обменялись мнениями по широкому перечню вопросов, составляющих актуальную повестку дня диалога. В частности, внимание было уделено текущему положению дел в области реализации достигнутых ранее договоренностей в социально-гуманитарной сфере, сообщает пресс-служба МИД ПМР.

Затронув ход исполнения Протокольного решения о мерах по организации взаимодействия в области телекоммуникаций и электросвязи, Виталий Игнатьев обратил внимание на необходимость последовательного продвижения в рамках существующей дорожной карты исполнения данной договоренности. Глава МИД ПМР выразил надежду, что в ближайшее время молдавская сторона предпримет необходимые шаги, которые позволят продвинуться в части практической реализации положений Протокольного решения. Дипломат также подчеркнул необходимость проведения заседания профильной экспертной (рабочей) группы в самое ближайшее время.
В Кишиневе состоялась первая в 2019 году встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова

В рамках встречи Виталий Игнатьев обратил внимание молдавской стороны на существующие проблемы в области реализации механизма участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении. Министр констатировал, что в настоящее время механизм носит дискриминационный характер ввиду отказа молдавской стороны допускать к международному движению автовладельцев, не обладающих водительскими удостоверениями Республики Молдова. В данном контексте дипломат призвал к скорейшему поиску решения, которое позволит избежать ограничений прав приднестровцев по признаку государственно-правовой принадлежности.

В ходе дискуссии глава МИД ПМР призвал представителей РМ к активизации предметной работы в части урегулирования проблемы политически мотивированных уголовных дел. В данном контексте Виталий Игнатьев обратил внимание на документально зафиксированное обязательство молдавской стороны обеспечить прогресс в решении данной проблемы в контексте полноценной реализации договоренности о землепользовании в Дубоссарском районе ПМР.

В рамках встречи собеседники также обсудили текущую ситуацию в области грузового железнодорожного сообщения, ряд актуальных вопросов в области обеспечения свободы внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов Приднестровья. Отдельное внимание было уделено реализации инфраструктурных проектов, в частности, необходимости полноценного использования автомобильного моста через реку Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй.

В завершении встречи Виталий Игнатьев призвал молдавскую сторону к поддержанию необходимой динамики диалога и максимальному задействованию в переговорном процессе потенциала международных посредников и наблюдателей.

В контексте обсуждения перспектив проведения очередного заседания «Постоянного совещания…» Виталий Игнатьев подтвердил готовность приднестровской стороны к участию в указанном заседании 7-8 октября в Братиславе.

МИД ПМР
  • Вчера, 20:18
  • DTV
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